Silvina Luna volvió a impactar con fotos en bikini

La actriz y modelo de 40 años, Silvina Luna, deleitó a sus fanáticos de las redes sociales con una reciente fotografía. La morocha parece haberse sumado a la corriente espiritual como ya hicieron otros famosos como Ivana Nadal.

Silvina compartió en su cuenta oficial de Instagram una veraniega imagen que enamoró a sus miles de fanáticos.

En la mencionada pic se puede ver a Luna arriba de una manta con los ojos cerrados utilizando una bikini negra y rodeada de naturaleza.

“Volver a empezar! A encontrarme conmigo misma. Hace tiempo que estoy transitando un despertar espiritual que me llevo a darme cuenta por donde pasa la vida” fue la primera parte del mensaje que acompaño la reflexiva postal de Silvina Luna.

“Somos instantes y después de meditar me surgieron estás palabras para vos, porque vibran en mi, porque las vivo, las siento muy mías: no tengas miedo de volver a empezar, porque nunca es tarde. Feliz de compartirlo con vos! Me acompañas?“ finalizó con su mensaje la ex pareja del cantante “El Polaco”.