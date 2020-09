El horóscopo de hoy de todos los signos: martes 15 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este martes 15 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, saca el fuego que llevas dentro de tu alma y traza un nuevo concepto de intimidad. En el trabajo, tus posibilidades de éxito en los negocios serán moderadas; este día mejor no arriesgues tus ahorros en inversiones que no estás seguro de que vayan a llegar a buen puerto. En la salud, tu optimismo estará a la orden del día y tendrás buena predisposición para afrontar problemas.

TAURO

En el amor, sientes que durante tu vida has perdido muchas veces el tiempo con relaciones que no llevan a ninguna parte, y no estás dispuesto a que esto vuelva a ocurrir. En el trabajo, una situación reciente de precariedad laboral se repetirá, y con más potencia. En la salud, el miedo se ha desterrado de tu panorama, o al menos te ha dado un descanso en el día de hoy.

GÉMINIS

En el amor, la presencia del planeta regente de tu signo, Mercurio trae auxilio y predispone a conversaciones románticas o al menos a un intercambio de ideas al compartir momentos del día a día con alguien a quien quieres mucho. En el trabajo, la realidad se combina con tus fantasías y se presentan sorpresas favorables para el desarrollo de tus ideas. En la salud, ten cuidado con tus articulaciones si realizas deportes o alguna actividad demasiado intensa.

CÁNCER

En el amor, el signo del cangrejo tendrá un gran éxito sin renunciar un ápice a su libertad. En el trabajo, la zona de confort es un arma de doble filo en el trabajo. En la salud, procura realizar algo de deporte.

LEO

En el amor, la Luna en tu signo te hará brillar y ser tú mismo sin pensar en el que dirán, serás gracioso y espontaneo y eso le encantará a tu círculo cercano. En el trabajo, te tentarás a comer o beber algo atípico y te gastarás algo de dinero en esta compra para sorprender a tu pareja o familia. En la salud, la Luna en tu signo hasta el anochecer te aportará un optimismo y buen humor que se verán reflejados en tu estado de ánimo y físico.

VIRGO

En el amor, tienes que romper algunos pensamientos arcaicos que tienes muy arraigados. En el trabajo este día se puede hacer más complicado para los nativos del sector sanitario, que sentirán mucha presión que no sabrán cómo canalizarla. En la salud, tendrás un buen sentido del equilibrio, perderás el miedo a las alturas y disfrutarás mucho con el sentido del humor de la gente que está cerca de ti.

LIBRA

En el amor, Sacando a la luz lo que permanece oculto, lograrás mejorar no solo las relaciones personales, sino tu vida entera. En el trabajo, en lo profesional y económico puedes ser más hábil para tratar de mejorar. En la salud, serás capaz de ser consciente de comportamientos y creencias, tanto ajenas como tuyas propias, que necesitas dejar atrás por tu propio bienestar.

ESCORPIO

En el amor, muchas veces el amor que necesitas lo tienes más cerca de lo imaginado. El cariño será tu sostén. En el trabajo, llegarán muy buenas ideas a tu mente. Sería fantástico que las ordenes por escrito en un papel o documento para poder así analizarlas. En la salud, el uso excesivo de dispositivos electrónicos produce muchos síntomas tales como ansiedad, insomnio, dolores musculares entre otros problemas a largo plazo, Escorpio.

SAGITARIO

En el amor, en el ámbito familiar, hoy será un día perfecto para ponerse de acuerdo en cosas cotidianas por las que suelen ocurrir discusiones. En el trabajo, si hay algo que te absorba la energía hoy, será trabajo. En la salud, si eres una persona muy deportista por naturaleza, puedes dedicar tiempo a hacer ejercicio en el gimnasio. Siempre de manera gradual para ponerte en forma.

CAPRICORNIO

En el amor, controla tus impulsos y tu ira, de lo contrario podrías perjudicar mucho de lo que crees estable en tu vida. En el trabajo, evita por todos los medios el contacto con aquellos individuos que normalmente te resultan molestos o con los que tengas algún conflicto pendiente. En la salud, para muchos nativos existe una tendencia a la presión sanguínea elevada por lo que es recomendable el descanso y un escaso consumo de sal.

ACUARIO

En el amor, aprenderás a estar solo y a divertirte. En el trabajo, esta jornada tendrás metas concretas, ambición y, sobre todo, un deseo real de asentar tu negocio de manera sostenible y reestructurar tu vida de manera positiva. En la salud, te sientes particularmente activo y animado.

PISCIS

En el amor, la energía del Sol en Virgo está en tu zona de pareja por lo que querrás pasar una jornada amorosa pero donde tengas tus espacios. En el trabajo, tienes todo a tu favor para que, si trabajas en un entorno creativo o tecnológico, Urano te aporte chispazos de ideas geniales. En la salud, los astros siguen invitándote a transformar tus hábitos y tus rutinas.