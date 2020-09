Among Us en tu Whatsapp: así puedes descargar de manera sencilla los stickers del momento

Among Us es un juego en línea y multijugador para hasta 10 personas. Todos los participantes forman parte de la tripulación de una nave que es necesario reparar para regresar a la civilización, y en la que se ha colado un impostor que pretende arruinar sus planes.

Si todavía no jugaste Among Us, seguro tenés decenas de amigos pidiéndote que lo descargues. Y es que, tan solo en el fin de semana pasado, registró 1,5 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo, según sus creadores.

Aunque no sepas bien de qué se trata, lo más probable es que ya hayas visto sus singulares personajes por todas las redes sociales. Y ahora también vas a poder usarlos en forma de stickers en las conversaciones con tus amigos, familiares y otros contactos de Whatsapp.

La popular app WiStickers ha lanzado una serie de pegatinas con los divertidos personajes y con algunas de las frases más utilizadas durante las partidas.

¿Cómo obtener los stickers de Among Us en WhatsApp?

Instala Sticker Maker en tu celular.

Descarga los stickers de Among Us en este enlace: WiStickers

Toca en Añadir a WhatsApp (Arriba).

Se abrirá Google Drive, elige tu cuenta.

Toca en Abrir con Sticker Maker.

Toca en Añadir a mi librería > Añadir a WhatsApp.