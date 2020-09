El horóscopo de hoy de todos los signos: domingo 13 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este domingo 13 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, pondrás el foco en tus relaciones de amistad; eres muy consciente de que el cariño no solo hay que dárselo a tu media naranja, también hay que cuidar las relaciones con los amigos, y por supuesto, con los miembros de tu familia. En el trabajo, sueñas con un importante cambio profesional, pero tendrás que ponerte manos a la obra para que se materialice. Estás dispuesto a ganarte la vida de otra manera, a pelear por tu vocación y lograr buenos ingresos regulares. En la salud, te sientes presionado para tener un físico excelente; las redes sociales, la televisión y la moda te invitan a cumplir cánones difíciles de conseguir.

TAURO

En el amor, el soltero tiene el corazón dividido, sentirán interés por más de una persona a la vez. En el trabajo, te sueles preocupar mucho de tu imagen profesional en el mundo virtual, pero no puedes descuidar tus negocios para quedar bien en las redes sociales. En la salud, tienes una definición muy particular de lo que es para ti la libertad. Llevarás mal que la gente invada lo que consideras tu espacio, tanto físico como mental, y pelearás por tu capacidad para decir lo que te conviene y lo que no.

GÉMINIS

En el amor, los astros traen una oleada de alegría para los nativos del signo de Géminis que encontrarán el gozo de compartir con hermanos o amigos tiempo de disfrute y relax. En el trabajo, muchas ideas de negocios llegan a ti gracias a algunos amigos o familiares que saben que necesitas hacer un cambio y te apoyan con su conocimiento y habilidad en lo comercial. En la salud, te da tanto gusto quedarte hasta tarde conversando y compartiendo tu tiempo con amigos que descuidas algunos aspectos importantes de tu vida.

CÁNCER

En el amor, tus anhelos sentimentales son muy realistas, y este domingo podrían cobrar vida si haces los esfuerzos necesarios. En el caso de que seas un Cáncer soltero no te lo pienses dos veces y sal de casa con cualquier excusa, ya sea una cita con otra persona o una sencilla visita a un museo. En el trabajo, vivirás un día marcado por la puntualidad y la pulcritud, quieres que en los asuntos económicos y profesionales todo transcurra en orden y dentro de unos cánones establecidos. En la salud, Podrás consolidar algunos hábitos de salud que habías comenzado recientemente, como practicar deporte, abandonar el tabaco o seguir con la dieta.

LEO

En el amor, Venus estará en tensión con Urano, y esto causará que tengas más ansia de libertad que nunca. En el trabajo, si has estado trabajando duro para sacar adelante un proyecto (y no has tomado atajos en el camino) es hora de dar el sprint final. La energía cósmica te aportará la voluntad suficiente para asentar unas buenas bases de tu negocio. En la salud, Si notas que algunas articulaciones (sobre todo hombros y rodillas) parecen que hayan perdido su “engrasado” natural, acude a tu médico para ver que te haga las pruebas pertinentes antes de que se te desgasten los huesos de más.

VIRGO

En el amor, el nativo soltero que hace varias semanas que no tiene una cita se angustiará pensando qué está haciendo mal, por qué no encuentra esa media naranja de la que todo el mundo habla. En el trabajo, tu situación económica no es tan buena como la que tenías en el pasado; echas de menos una época de riqueza en la que podías permitirte cualquier cosa que te antojaba, en la que eras el rey de la fiesta. En la salud, presta atención a tu estado de ánimo; es posible que en este domingo te pongas con facilidad de mal humor y estropees bellos momentos en un abrir y cerrar de ojos.

LIBRA

En el amor, los solteros deberán fortalecer su relación con los demás, pues de esta manera se sentirán más integrados y eso les dará confianza. Contar con buenos amigos con los que planificar tu tiempo libre es una buena opción para ti. En el trabajo, el trabajo promete ser productivo y rápidamente volverás a la rutina. Tendrás tantos proyectos que querer gestionar gracias a Marte que dudarás si tendrás la energía para hacerlo. En la salud, la psique de Libra, aunque está genéticamente predispuesta a la calma, al equilibrio, a la armonía, en realidad está muy a menudo atormentada por dudas y por una fuerte inseguridad.

ESCORPIO

En el amor, si estás en pareja los alineamientos astrales muestran que hay mucho para compartir y sin embargo muchas veces tienen dificultades para disfrutar de los momentos que pasan juntos. En el trabajo, es un buen momento para pensar en posibles inversiones así como movimientos de dinero. En la salud, disfrutar del domingo descansando en contacto con la naturaleza fortalecerá tu sistema inmunológico.

SAGITARIO

En el amor, los Astros serán muy amables contigo Sagitario y, a pesar de Saturno, todas las dificultades en el campo sentimental se pueden solucionar, de hecho, es probable que haya una clara mejora. En el trabajo, mercurio será un mensajero de buenas noticias con buenas ofertas por concluir y grandes oportunidades laborales. Sin duda podrás vislumbrar un horizonte mejor, especialmente si estás buscando un nuevo trabajo. En la salud, sientes una energía muy fuerte dentro de ti y ganas de actuar. Pero a veces sucede que justo cuando los planetas son tan favorables y estás comprometido, es inevitable que uses todos tus recursos y en algunos casos abusas de tu cuerpo y mente sin notar los signos de fatiga.

CAPRICORNIO

En el amor, las predicciones astrales para este domingo para los nativos del signo de Capricornio indican una tendencia a la ternura y los buenos sentimientos que no dejarán fuera la pasión y los encuentros íntimos. En el trabajo, muchos de tus esfuerzos comenzarán a mostrar avances y progresos. De tu entorno familiar llegará una oferta para participar de un negocio o emprendimiento vinculado con alimentos o productos naturales y ecológicos. En la salud, los astros indican una tendencia a sufrir de problemas musculares y esqueléticos.

ACUARIO

En el amor, los aspectos astrológicos del cielo para Acuario le ayudarán a mejorar sus relaciones gracias a una forma de comunicación más amable, diplomática y abierta al otro. En algunas ocasiones tiendes a querer anular al otro con tus pensamientos. En el trabajo, nuevas energías y una mejor forma psicofísica, hace que muchas de tus iniciativas de hoy tengan éxito. En la salud, hoy tu salud no está exactamente en la cima, ya que los muchos compromisos en el lugar de trabajo podrían causarte estrés y nerviosismo.

PISCIS

En el amor, Venus propicia un ambiente en pareja feliz y amoroso. En el trabajo, tendrás una sensación irreal de tu dinero. En la salud, la energía tensa astral te llenará de mucha vitalidad. Demasiada. Deberás hacer deporte para quemar este exceso.