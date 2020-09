Hombre roba y hace que lo detengan para no casarse con su novia

A pesar de que existen infinitos modos para cortar una relación, hay quienes no saben cómo separarse de sus parejas. Un claro ejemplo es el de este hombre que su proceder se viralizó: para evitar su boda ideó un robo con el fin de que lo detuvieran y no se concretara la ceremonia nupcial.

El hecho ocurrió en China y el protagonista ha sido identificado como Señor Chen. El hombre reveló que pensó que decepcionaría a su novia si ella se enteraba de que había sido arrestado por robo y lo abandonaría. Entró a una academia de baile en Shanghai y hurtó un altavoz bluetooth.

"Mi novia quiere casarse conmigo, pero yo no quiero casarme con ella. Sabía que me atraparían, aunque no pensaba que fuera tan rápido", indicó a las autoridades policiales cuando lo detuvieron el mismo día de que realizó el acto delictivo.

El autor del robo admitió que decidió sustraer del lugar ese objeto y no otro porque sabía que no le costaría mucho dinero al propietario reemplazarlo por uno nuevo. ¿Qué habrá dicho su prometida?