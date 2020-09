El Chavo del 8: La Chilindrina habló del capítulo prohibido de la tira

Luego de 47 años, El Chavo del 8, la serie latinoamericana más exitosa de todos los tiempos dejó de estar al aire. Sin dudas, las divertidas escenas quedarán guardadas en los corazones de varias generaciones de televidentes.

La repentina decisión se debe a que el Grupo Televisa, cadena que hasta ahora transmitía las producciones en más de 50 países del mundo, no llegó a un acuerdo con la productora que está a cargo del hijo de Roberto Gómez Bolaños.

“Era de los mejores programas de la televisión latina. Es el único que no dice majaderías, no tiene doble sentido y es para toda la familia. ¡Cómo lo quitan tan inesperadamente!”, indicó María Antonieta de las Nieves, actriz que interpretó a La Chilindrina.

También se expresó con respecto al capítulo prohibido de la tira que, por decisión de Televisa, tuvieron que sacarlo del aire. En él, se podía ver la boda entre Don Ramón y Doña Clotilde.

La ceremonia ocurrió en la imaginación del Chavo y sólo se emitió un par de veces en la televisión ya que la Iglesia Católica se molestó porque el profesor Jirafales interpretó al cura del casamiento.

“No me acuerdo de eso. Y eso que aparezco ahí, llorando. Yo veo ese pedacito y no recuerdo cuándo lo hicimos. Eso no salió, me parece que fue una idea de ‘Chespirito’”, reveló la actriz.