El horóscopo de hoy de todos los signos: sábado 8 de agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este sábado 8 de agosto de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, La agresividad no resuelve los problemas. En el trabajo, intenta desconectarte un poco del trabajo, no respondas mensajes de tu celular ni correos si no son absolutamente necesarios. En la salud, no hay buen augurio por parte de los astros en cuanto a tu salud.

TAURO

En el amor, la creatividad prolifera por tu mente, pero las cosas no se darán como piensas. En el trabajo, una buena idea te ayudara a ahorrar dinero en tu economía personal. En la salud, tu imagen te obsesiona, eres uno de los signos más vanidosos de todo el Horóscopo.

GÉMINIS

En el amor, una ideal jornada para la reflexión acerca de las motivaciones románticas que te pueden inclinar hacia una y otra dirección en tu vida afectiva. En el trabajo, si te toca trabajar este sábado, sentirás que la jornada es eterna. En la salud, estarás algo distraído gracias a la influencia de Neptuno.

CÁNCER

En el amor, la persona que te quita los sueños no se fija en ti. En el trabajo, vuelves a ser tildado de buen compañero en tu entorno laboral. En la salud, quienes han dado la espalda a una enfermedad grave se convertirán en un ejemplo para otros.

LEO

En el amor, las risas y el cariño crearán un ambiente muy empalagoso. En el trabajo, Marte en Aries puede hacer que caigas en la impulsividad de las compras fáciles en rebajas. En la salud, te encuentras con poca energía física, trata de desconectarte un poco.

VIRGO

En el amor, tu pareja sabrá cómo tenderte una mano para que te reconcilies con el universo. En el trabajo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En la salud, trata de realizar una caminata, tu cuerpo necesita ejercicio.

LIBRA

En el amor, tu búsqueda del confort y la satisfacción se extiende a todas las áreas de tu vida, empezando contigo mismo. En el trabajo, los esfuerzos que vienes realizando en cuanto lo económico pronto tendrán su fruto. En la salud, tu cuerpo te envía señales de que algo no anda bien.

ESCORPIO

En el amor, los astros indican un estado de crisis en tu ambiente íntimo que tendrás que equilibrar con inteligencia. En el trabajo, para muchos nativos del signo los astros indican el comienzo de una etapa en la que se presentan desafíos en la vida profesional. En la salud, mucha energía recorrerá tu cuerpo esta jornada.

SAGITARIO

En el amor, afronta todos los problemas de convivencia que tengas con tu pareja. En el trabajo, cuidado con los temores no resueltos. En la salud, un marcado crecimiento intelectual y espiritual se aproxima.

CAPRICORNIO

En el amor, compartir tiempo con amigos será el refugio sincero en el que puedes hallar alegría y comprensión. En el trabajo, consulta con tu entorno cercano ese gran dilema que inunda tu mente. En la salud, muchos de los malestares físicos son propios del estrés que te cargas.

ACUARIO

En el amor, este día te encontrará más receptivo de lo normal. En el trabajo, aunque pudieran surgir discusiones con tus compañeros de trabajo, tendrás la suficiente comprensión como para resolver la situación. En la salud, un problema en las rodillas o piernas se presentará ante ti.

PISCIS

En el amor, los solteros que ya habían tenido alguna cita con una persona que le atraía descubrirán que ésta, no ha sido muy sincera. En el trabajo, Las energías de Aries y Leo te empujan a querer ser tu propio jefe. En la salud, tu piel presentará algunos problemas de resequedad.