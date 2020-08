“Ha costado”: Sugieren que la salida del rey emérito Juan Carlos no ha sido voluntaria

El rey emérito Juan Carlos I, de 82 años, viajó en coche a Portugal el lunes por la mañana y luego voló a República Dominicana, donde planea quedarse unas semanas en casa de unos amigos. Uno de sus allegados aseguró que se trataba de un escape de la rutina: “Nos dijo con toda normalidad que quizá vuelva en septiembre”.

Sin embargo, no todos piensan igual. Esther Jaén, la periodista y amiga de la Reina Letizia, sugiere que la marcha de Juan Carlos no ha sido voluntaria. “Ha costado lo suyo que firmara la carta. No estaba a favor de salir de España con un argumento que tiene su validez: '¿Y la presunción de inocencia?'' fue lo que dijo en el programa Espejo Público.

Esther ha dado una información que parece salida directamente desde la Casa Real, más que una opinión. "Ha costado que meditase" reveló, dando a entender que la salida del rey Juan Carlos no ha sido una decisión suya y tampoco del todo voluntaria.

La periodista trabaja en varios medios de comunicación, entre ellos TVE y Antena 3. Además de ser amiga de la Reina Letizia, forma parte del exclusivo grupo que componen otras periodistas como Sonsoles Ónega o Sagrario Ruiz de Apodaca. Es por esto que el viaje del ex monarca pareciera ser más una obligación que una decisión tomada por él mismo.