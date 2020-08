¡Hermosa! Stephanie Demner lució sus abdominales y maravilló a todos

No hay dudas de que Stephanie Demner es sinónimo de belleza argentina. Es una de las influencers más buscada por distintas marcas para promocionar sus productos en la web.

La modelo se muestra muy activa en las redes y los sorteos que realiza en su cuenta de Instagram son furor. Ningún internauta quiere perderse los increíbles premios que regala. Ropa, agendas, termos, calzado, maquillajes e incluso celulares, son algunos de los productos que semanalmente reparte entre sus seguidores.

Horas atrás, llamó la atención de sus más de un millón de seguidores con una instantánea donde lució un increíble look y dejó al descubierto sus abdominales.

"De no gustarme a encantarme. ¿Quién me saca del batik, no?", escribió junto a la postal que cosechó miles de likes y una gran cantidad de halagos.