De espalda y con un vestido abierto: la foto de Natalia Oreiro que enamoró a todos

La cantante y actriz uruguaya de 43 años, Natalia Oreiro, ha estado nuevamente en el foco de los medios de espectáculo del país esta semana por una peculiar anécdota. La misma se remonta a una historia transcurrida en la época que estaba en pareja con el actor Pablo Echarri.

Un periodista aseguró que la relación entre Natalia y Pablo llegó a su fin por culpa de una bolsa de alimentos congelados que poseía unos dólares adentro. Por un problema de comunicación la misma sostuvo el comunicador derivó al fin del romance.

Pablo Echarri salió a hablar al respecto y aclaró la situación: "Ese fue un hecho real... Había 5 mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró". Además, agregó los siguiente: "Un día necesitaba ese dinero y no estaba. Entonces, Eva me dijo que había tirado la caja a la basura" y "Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación. Pasaron muchas otras cosas... La culparon de algo en lo que no tuvo nada que ver".

Retomando a las recientes fotografías compartidas por Natalia Oreiro en su cuenta de Instagram personal, en las mismas podemos ver a la morocha luciendo un elegante vestido rojo con espalda descubierta.

“El sábado pide un beso bésame, bésame, bésame da la vuelta y bésame, bésame y da la vuelta” fue el texto que acompaño la postal de Oreiro que rápidamente se llenó de likes.