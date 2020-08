Se olvidó la ropa interior: la foto de Sofía “Jujuy” que se llevó todos los suspiros

La modelo y conductora de 29 años Sofía Jiménez, más conocida como Sofía “Jujuy”, sigue deslumbrando en las redes sociales con toda su belleza. La ex pareja del tenista Juan Martín del Potro se encuentra en su hogar resguardada y buscándole la vuelta para pasar su tiempo libre.

Sofía encontró un nuevo pasatiempo y lo mostró con varias imágenes para sus más de 1.5 millones de followers en Instagram.

En las últimas horas, Sofía Jujuy compartió varias fotografías en las redes sociales que enamoraron a sus fanáticos. Las mismas son producto de una casera producción de maquillaje.

En las pics se puede ver a Jiménez luciendo una campera de jean y un pantalón largo beige. Lo que más se resalta de las fotos es su original delineado en los ojos.

“Miren cómo quedó lo que me hizo hacer la capa de @irenearcieri con productos de @urbandecaycosmetics 😱😍 No puedo creer que yo mismita hice ese ojo con brillos y todo 🤣 Ah, y ame probar un delineado azul, probaron alguna vez? muy buena opción“ fue el original texto que eligió la ex novia de Juan Martín del Potro para acompañar las postales.