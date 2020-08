La Chilindrina reveló el verdadero motivo por el cual se canceló "El Chavo del 8"

Sin lugar a dudas, El Chavo del 8 quedará por siempre guardado en los corazones de varias generaciones. La serie de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños supó cautivar a grandes y chicos por años. A pesar de que las grabaciones se finalizaron hace 30 años, hoy aún sigue vigente.

El elenco de la tira, no se llevaba muy bien y por muchos años se creyó que éste había sido el motivo por el cual se produjo el repentino final de la serie. Fue el propio Chespirito, quien tomó la drástica decisión. Las especulaciones, del conflicto de los actores, giraban entorno a temas económicos.

María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a La Chilindrina, dio a conocer el verdadero motivó de la cancelación de las grabaciones en 1980. "Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años. Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El chavo', y me dolió mucho", reveló la actriz.

Misterio resuelto: por deseo del propio creador y protagonista de la serie mexicana más querida por todos, se cancelaron las grabaciones.