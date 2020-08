No le hizo caso: el concejo de Camila Parker que Meghan Markle ignoró completamente

La ex duquesa de Sussex, Meghan Markle, y el príncipe Harry parecen no tener paz. A pesar de su renuncia a sus deberes en la realeza y de haberse mudado a Estados Unidos, las noticias sobre ellos siguen surgiendo. En esta ocasión, el sitio británico Daily Mail reveló nueva información de la monarquía.

Al parecer Camila Parker Bowles, o Camila Cornualles como es más conocida, le ofreció consejos a Meghan antes de su boda. La esposa del príncipe Carlos le contó a la norteamericana su experiencia en la realeza en un almuerzo privado.

Durante esta íntima charla Camila Parker le sugirió a la ex duquesa de Sussex que se centrara en los aspectos positivos de su nueva vida como miembro de la realeza. También le recomendó "capear la tormenta" ante las inevitables críticas y noticias falsas de los periódicos sobre su vida.

“La duquesa de Cornualles comprende lo que es salir de una vida normal y luego aterrizar en el mundo totalmente extraordinario, en el que existe la familia real. Así que se esfuerza mucho en hacer que las personas sean bienvenidas y en ayudarlas a encontrar su posición. Su ofrecimiento como mentora y guía es algo que realmente intenta hacer. Eso se aplica a muchas personas, no solo a la duquesa de Cambridge y de Sussex” comunicó un asistente de Camila a la prensa británica.

“Ella era muy sensible con Meghan y le brindó apoyo, aconsejándole que sorteara la tormenta y que todo pasaría, pero al final, Meghan no la escuchó” sumó una amiga anónima de la esposa de Harry sin indicar cuáles fueron los motivos para no escuchar a Parker.