Increíble: así luce el bebé de "Pasión de Gavilanes" hoy

Lo que muchos no saben acerca de Juan David, el hijo de Norma y Juan en la exitosa telenovela colombiana que se emitió en 2003, es que fue interpretado por una mujer. Valeria García logró dar con el papel debido a que era muy tranquila y no traía problemas en el set durante las filmaciones.

"Todo comenzó cuando aparecí en una enciclopedia de inglés para la que me habían sacado algunas fotos. Allí me hicieron posar junto a unos abuelitos, a los que tiempo después les preguntaron si conocían algún bebé para incorporarse a Pasión de Gavilanes. Me recomendaron y luego mis papás me llevaron a hacer el casting", reveló la joven en una entrevista con un medio colombiano.

Durante el casting la bebé no lloró en ningún momento y éste fue motivo suficiente para que los productores de Pasión de Gavilanes firmaran un contrato con los padres de la niña.

Hoy, la joven tiene 17 años y a pesar de no tener recuerdos nítidos de su experiencia artística durante los primeros años de su vida, reconoce que cuando ve las repeticiones siente una conexión muy grande.