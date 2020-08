De blanco, Charlotte Caniggia dejó a todos boquiabiertos con su look

Desde que irrumpió en los medios, Charlotte Caniggia siempre ha llamado la atención con sus increíbles looks. La mediática es dueña de un gran gusto y no escatima nada a la hora de vestirse.

En redes, se muestra muy activa y diariamente sorprende a los cerca de dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, con las extraordinarias prendas que usa.

En esta oportunidad, compartió una postal que fascinó a todos. Lució un bellísimo conjunto blanco compuesto por un saco y un pantalón ajustado tiro alto. Debajo, un body color negro con encaje y en los pies, unos delicados zapatos blancos.

"Suit up because your personality isn’t the first thing people see (Vístete porque tu personalidad no es lo primero que ve la gente)", escribió junto a la publicación que cosechó miles de likes.