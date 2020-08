Increíble: El dato oculto de la canción de la serie Peaky Blinders que no conocías

La serie emitida por el canal BBC Two y luego reproducida por Netflix “Peaky Blinders” ha sido todo un éxito. La misma tuvo su primer capitulo en 2013 y ya cuenta con cinco temporadas.

En una nota realizada en el año 2016 por el sitio norteamericano “New York Post”, se reveló el significado de la canción principal de la serie, "Red Right Hand" de Nick Cave.

“Es una canción que tiene comienzos bastante humildes”, rememora Mick Harvey, guitarrista y cofundador de Bad Seeds, (a quien también se le atribuye el mérito de ser coautor de “Red Right Hand” junto con Cave y el baterista Thomas Wydler). "Gran parte vino de un atasco en el que estábamos trabajando cuando escribimos canciones para nuestro álbum 'Let Love In'".

La principal frase la cual se reitera varias veces en la canción “Mano derecha roja” fue extraída de un poema e John Milton "Paradise Lost", Cave nunca ha revelado quién es esta figura. “Todavía lo encuentro todo misterioso”, agrega Harvey.

“No quiero saber los detalles y nunca le preguntaría a Nick. A veces es mejor no pensar tanto. La canción tiene vida propia, ahora " indicó el ex baterista de Bad Seeds sobre la canción que da apertura a los capítulos de Peaky Blinders.

Uno de los creadores de Peaky Blinders declaró al mismo medio lo siguiente: “La letra evoca nuestro paisaje industrial y el 'hombre alto y guapo' podría, por supuesto, ser Tommy Shelby. Durante la serie hemos jugado con lo que podría ser la 'Red Right Hand'".