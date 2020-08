Video viral: hombre ladra y asusta a un grupo de perros

Un nuevo video que tiene como protagonistas a animales es furor en redes. En esta ocasión no por sus divertidas ocurrencias sino por un comportamiento que no se esperaba de los caninos. Es muy común ir caminando por la calle y que de la nada aparezca un can a ladrarnos y dejarnos sin aliento por el susto.

En esta oportunidad, los roles se invirtieron y quienes salieron corriendo despavoridos fueron los perros. En las imágenes se puede ver cómo los cuadrúpedos fueron tomados por sorpresa por un hombre que los esperaba ansioso.

El sujeto se esconde en lo que parece ser una pequeña cabaña de madera, mientras que la jauría se acerca caminando hacia el lugar. En el momento en que los perros pasan por el escondite del hombre, éste salta y comienza a "ladrarles", lo que espanta a los animales que salen corriendo.

Que se siente perros JAJA Posted by Angel Eduardo on Wednesday, August 12, 2020

El video se volvió viral en las redes sociales en minutos y ha hecho estallar en risas a internautas de todo el planeta.