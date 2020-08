"¿Qué ves primero?": sencillo test que revela cómo eres en el amor

Este nuevo test psicológico que es furor en redes te dará algunas respuestas sobre el amor. Con tan solo mirar la imagen y decir qué viste primero, podrás tener las respuestas que anhelas sobre tus relaciones sentimentales y cómo mejorar con tu pareja.

Que no te gane la ansiedad y deja que tu intuición haga todo el trabajo. ¡No hagas trampa! A continuación, los resultados.

Candelabro con una vela: eres una persona directa y muy segura. Cuando amas a alguien, no tienes miedo en demostrarlo. El amor para ti es algo hermoso que no debería ocultarse. El único problema que tienes es que a veces no puedes controlar tu temperamento, y terminas discutiendo por cosas sin sentido. A lo largo de tu vida, muchas veces has perdido amores a causa del orgullo. Debes empezar a ser más humilde y a aceptar que no siempre tienes toda la razón.

Rostro de una mujer: eres alguien de sentimientos puros, que siempre anda enamorándose. Para ti, el amor es todo. Te entregas al romance con pasión, y difícilmente dejas a alguien desencantado. Tu principal problema es que te cuesta asumir compromisos a largo plazo. Te importa mucho lo que sientes a cada momento, y si de pronto te das cuenta que la chispa se apaga, no hay vuelta atrás. Por eso te cuesta mantener relaciones duraderas y proyectos a largo plazo.

Rostro de un hombre: eres una persona un tanto retraída, a la que le cuesta expresar sus sentimientos con claridad. Te escondes detrás de la seguridad de las redes sociales para interactuar con las personas que te gustan, pero no te animas a dar el siguiente paso. Eres amable, comprensivo y atento. Das todo lo que tienes por la persona que está a tu lado. Sin embargo, si no aprendes a expresar tus sentimientos, a la larga habrá problemas. Esperas que el otro adivine lo que te pasa, pero hasta el momento nadie nunca aprendió a leer los pensamientos. Debes empezar a expresarte mejor y buscar canales de comunicación eficaces con tus parejas si quieres construir relaciones sólidas.