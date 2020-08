Test psicológico: "¿Qué figura capta primero tu atención?"

En el último tiempo, tanto los acertijos lógicos, como los test psicológicos han sido furor en las redes sociales. Éstos son los favoritos de los internautas para combatir el aburrimiento. Existen de los más variados y en esta ocasión te acercamos un test que revelará datos asombrosos de tu personalidad.

Sin pensarlo, observa la imagen y la primera figura que capte tu atención dirá mucho sobre ti. A continuación, las respuestas.

Corazón: eres amable y no guardas rencor, anhelas siempre el amor. Deseas todo lo bueno y tienes increíbles poderes “arreglando” a las personas con tu compasión y amor. Crees en el poder del perdón.

Rosa: tienes un gran amor y encuentras la belleza en todos lados. Tu alma tranquila prefiere mantenerse alejada del drama y la charla sin sentido. Eres amable y te esfuerzas por hacer felices a los demás.

Cara sonriente: eres una persona con un gran sentido del humor, puedes hacer reír a cualquiera. Te gustan los juegos de palabras y siempre eres el alma de la fiesta.

Cruz inclinada: eres leal, aunque no te enamoras con rapidez. Una persona muy creativa con un cerebro muy agudo, consigues controlar tu mente, algo que no todos pueden hacer. Te manejas con frialdad y no dejas que tus emociones te dominen.

Libro abierto: eres inteligente e intuitivo. Tienes la capacidad de leer a la gente y te enfrentas muy bien a la adversidad. Cuando la vida pone obstáculos en tu camino, puedes enfrentarlos, resolverlos y luego seguir adelante.

Globos: el optimismo es parte de tu espíritu. Cuando la vida se pone difícil o tienes un mal día, siempre crees que las cosas estarán bien. Aún en los peores momentos, nunca pierdes la esperanza.