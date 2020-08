¡Salió a la luz! Quico reveló por qué lo sacaron de "El Chavo del 8"

Carlos Villagrán, fue uno de los actores mexicanos que saltó a la fama gracias a El Chavo del 8. Varias generaciones guardarán por siempre en sus corazones los mejores recuerdos de Quico, el personaje que interpretó en la tira televisiva que hasta hace poco se emitió en todo el mundo.

En 1979 fue desvinculado del elenco estable del programa y a partir de ese momento, se le hizo muy difícil volver a trabajar en los medios. “A mí me sacaron del programa porque Quico le ganó en popularidad al Chavo. Mi personaje llamaba mucho la atención. Por celos profesionales de Bolaños me retiraron del elenco”, reveló el artista.

“Tuve una reunión con Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Él me ofreció hacer un ciclo nuevo, pero con la supervisión de Chespirito. En ese momento, algo no me cerró. Sentí que lo que Bolaños quería hacer era acabar con Quico”, indicó con respecto al creador de la tira.

Villagrán contó que no aceptó el contrato que le ofrecieron y por esa razón lo vetaron por más de 20 años en todos los medios. "Azcárraga envió mensajes a todas las cadenas del mundo a las que llegaban telenovelas de su señal. Los amenazó con dejar de enviar esas ficciones. Y me quedé sin trabajo", afirmó.