Meghan de Sussex, la Duquesa de la discordia, hablo por primera vez y no se guardó nada

Meghan, la actriz que se convirtió en Duquesa de Sussex tras unirse con el príncipe Harry de Inglaterra, es una de las integrantes de la realeza que más discordia ha generado en la casa real británica. Junto al Príncipe vive en Estados Unidos y su vida cotidiana se transformó en parte de los relatos de las revistas del corazón.

Recientemente se publicó un libro que generó polémica. Ahora, por primera vez Meghan de Sussex habló para un medio. La actriz reapareció en una cumbre virtual (The 19th* Represents), en la que participó como entrevistadora de la confundadora y CEO de The 19th* Emily Ramshaw.

Allí habló de todo. “Hay tanta toxicidad en lo medios. Mi esposo y yo hablamos muy a menudo de cómo por llamar la atención se genera toda una economía, pues es lo que se puede monetizar en este momento. Entonces, si sólo estás tratando de llamar la atención de alguien, estás buscando algo lascivo, en lugar de algo verdadero”, dijo.

Pero avanzada la entrevista la Duquesa habló de temas más profundos. "Volver y ver este estado de cosas, creo que al principio, si soy honesta, fue simplemente devastador. Fue muy triste ver dónde estaba nuestro país en ese momento", dijo. "Si hay algún lado positivo en eso, diría que en las semanas posteriores al asesinato de George Floyd, en las protestas pacíficas que veías, en las voces que salían, en la forma en que la gente realmente se adueñaba de su papel ... pasó de la tristeza a un sentimiento de inspiración absoluta, porque puedo ver que la marea está cambiando ".

"Desde mi punto de vista, no es nuevo ver este trasfondo de racismo y ciertamente prejuicios inconscientes, pero creo que ver los cambios que se están haciendo en este momento es realmente, es algo de lo que espero ser parte", dijo Meghan. "Y ser parte del uso de mi voz de una manera que últimamente no he podido. Entonces, sí, es bueno estar en casa ", agregó.