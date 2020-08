Atención usuario de WhatsApp: así pueden robarte la cuenta

Whatsapp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Recientemente la empresa reveló que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en todo el planeta. Si bien es una aplicación segura, debemos tomar ciertos recaudos por los hackers que se encuentran constantemente al acecho de una nueva víctima.

Hoy, circula una nueva estafa que consiste en secuestrar la cuenta de WhatsApp. Así roban el control y el acceso a los propios chats de la aplicación. El engaño se basa en ingeniería social, por lo que el ciberdelincuente solo necesita escasos recursos: un teléfono con la aplicación y el número de celular de la futura víctima.

¿En qué consiste? WhatsApp solo permite tener una cuenta por número, por ello los hackers consiguen el código de verificación que se le enviaría al dueño del número y de esta manera tomar el control de la cuenta. Acto seguido, piden dinero al propietario de la cuenta para devolverle el acceso.

A continuación, un ejemplo práctico para entender mejor cómo es el engaño:

Luis recibe un SMS en el que WhatsApp le envía un código de verificación para reactivar su cuenta. Como él no ha pedido nada no le da trascendencia al asunto. A los minutos, recibe un mensaje de un amigo que le explica que se acaba de comprar un teléfono y como no logra vincular el número puso el de él para facilitar la tarea. Con esta excusa le pide el código de verificación.

Inocentemente, Luis le reenvía el código y de esta manera cae en la trampa, ya que le cede el control de su cuenta de Whatsapp. Como es lógico, no se trata de un amigo, sino de un hacker que se ha hecho pasar por otra persona.

Por esta razón, jamás debemos pasar nuestro código de verificación de WhatsApp a otro.