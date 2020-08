Increíble: despiden a directora de escuela por imitar a Paulina Rubio

Navegando en las redes sociales uno se puede encontrar de los más divertidos y ocurrentes videos. Las imitaciones a personajes públicos son un tema recurrente y genera risas en los internautas, pero, en ocasiones, hay algunas parodias que pueden traer grandes dolores de cabeza para quienes las realizan.

Este es el caso de Elena Cuétara, una directora de escuela primaria de México que, tras 25 años en su puesto fue despedida por compartir en las redes un video de ella imitando a la cantante Paulina Rubio como si estuviera alcoholizada.

“En plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, indicó la directora.

En el video se la puede ver a ella con un look similar al de la cantante, con el maquillaje desprolijo y sugiere hacer “un preparado que contenga alcohol, agua y bicarbontato” para recibir al delivery de pizza. La voz que se escucha en el clip es la de la intérprete de "Ni una sola palabra".

Al parecer, lo que desató la furia de los padres es que “el alcohol” es una botella de una bebida alcohólica y “el bicarbonato” es un polvo blanco muy sospechoso.