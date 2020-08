El horóscopo de hoy: domingo 2 de agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este domingo 2 de agosto de 2020. Muchos acontecimientos importantes sucederán en esta fecha.

ARIES

En el amor, tienes muchos ingredientes para gozar de un buen clima de amor este primer domingo de agosto. En el trabajo, es el momento de poner fin a las disputas o desacuerdos por asuntos empresariales o económicos con personas cercanas. En la salud, apagarás el fuego de la ansiedad, y no dejarás que el temor hable por ti.

TAURO

En el amor, el clima conyugal será explosivo y tierno. En el trabajo, podrás equilibrar tu presupuesto, e incluso restablecer una situación precaria si es que estás pasando por un momento complicado. En la salud, vigila mucho la calidad de los alimentos que te llevas a la boca.

GÉMINIS

En el amor, tu vida sexual será muy intensa en esta jornada de domingo. En el trabajo, si eres de aquellos nativos que están en búsqueda de un empleo hoy es buen día para dar una mirada a tus antecedentes laborales mejorarlo, cambiar el diseño o enviar cartas o propuestas profesionales. En la salud, disfrutar de situaciones de ocio sano, juegos y diálogos son algunas de las buenas prácticas que regeneran tu vitalidad geminiana.

CÁNCER

En el amor, esfuérzate por mantener una positiva actitud ante el amor siempre y en todo momento, aunque la atmósfera sea difusa o fría. En el trabajo, comprobarás cómo tus proyectos se desarrollan felizmente. En la salud, tu peso no está en el número que deseas, has cometido ciertos excesos a la hora de comer.

LEO

En el amor, debido a la influencia de la oposición entre Mercurio y Plutón, tu faceta manipuladora se adueñará de ti. En el trabajo, no gastar dinero en gastos innecesarios será clave para el éxito de tus finanzas. En la salud, esas manchas que te están saliendo en la cara son producto de no haberte aplicado correctamente crema solar.

VIRGO

En el amor, dale a tu pareja el lugar que se merece, para que no se sienta desplazada. En el trabajo, utiliza este domingo como un paréntesis en tu vida económica y profesional. En la salud, debes abandonar el gusto que tienes para quejarte sobre tu salud.

LIBRA

En el amor, todo puede arreglarse o complicarse, depende de cómo lo vivas. Sin embargo, hoy parece que tendrás la ocasión de aligerar la tensión que has vivido estos días. En el trabajo, el ritmo laboral está bajando para algunos nativos del signo. Esto implica menores ingresos, por lo que no estaría mal que fueras mirando otras posibilidades de empleo. En la salud, los Astros predicen que seguirás mejorando día a día. Tu cuerpo responderá bien a los tratamientos que pudieras requerir.

ESCORPIO

En el amor, la luna transita por la zona del zodíaco que corresponde a tu modo de comunicarte por ello. En el trabajo, las condiciones en las que trabajas quizás te hacen sentir que no eres suficiente o que no te valoran como desearías. En la salud, el miedo puede disparar mucha actividad hormonal que te afecte de manera negativa.

SAGITARIO

En el amor, confusos sentimientos te invadirán. En el trabajo, no te cierres solo a percibir tu salario. En la salud, tu cuerpo necesita movimiento.

CAPRICORNIO

En el amor, podrías empeorar un poco más tu vínculo si no controlas tus emociones irracionales. Será mejor que asumas tus dificultades en lugar de ofuscarte y tomar distancia de tus seres queridos. En el trabajo, hay mucho que puedes hacer por mejorar tu desempeño profesional. Quizás incluso sientas este domingo que eres tú quién pone piedras en tu camino. En la salud, tus emociones podrían ser muy difíciles de sobrellevar. Aunque no puedas apreciarlo estas sensaciones hacen daño a tu salud y te llevan a perder mucha energía.

ACUARIO

En el amor, no renuncies a tu deseo de libertad, pero no dejes de prestar mucha atención a las necesidades de tu pareja. En el trabajo, puedes lograr un progreso significativo en tu vida profesional si aceptas los cambios de Urano. En la salud, es un momento de gran renacimiento para ti, por eso es importante que aproveches bien el tiempo. Todo lo que consigas, será fundamental para tu evolución personal.

PISCIS

En el amor, un malentendido con tu pareja hará que estés todo el día distantes y fríos. Los astros están tensos así que no te tomes las cosas muy en serio porque podrías provocar una ruptura. En el trabajo, hay un compañero que te tiene envidia y sus celos podrían causarte daño. No bajes la guardia. En la salud, no descuides tus partes íntimas. Si sientes una molestia, olvida la vergüenza y acude al médico de inmediato.