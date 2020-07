¿Qué se hizo? Belén Francese sorprendió con cambio de look

View this post on Instagram

Hoy felizmente puedo confirmar que soy Covid -19 Negativaud83dude4cud83dudcaau2728 ESTOY CURADA!!! Por lo cual me llena de alegriu0301a saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan.ud83dudc96 Me pone muy feliz esta noticia y sobre todo por todos los recuperados queu0301 hay en mi paiu0301s y en el mundo ud83cudf0d entero. ud83dude4c Lamentou0301 y rezo por los que auu0301n no. Ahora esperando resultados de mi pareja ud83dudcaau2764ufe0f. Agradezco al puu0301blico a la gente, La prensa a todos mis colegas por la preocupaciou0301n constante por mi y familia. u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fque me llenaron de fuerzas y tanto Amor. Sabiu0301a del carinu0303o y respeto de la gente pero nunca imagineu0301 tanto ! Yo me quedo con ese Amor y dejo atrau0301s los diu0301as de tanta angustia e incertidumbre. u2728Me siento u2728Bendecida ud83dude4cu2728u2728