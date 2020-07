Durísima: el descargo de Morena Rial para los haters

Morena Rial se encuentra muy activa en sus redes sociales, día a día comparte contenido para sus más de un millón de seguidores. En esta oportunidad decidió reflexionar sobre una situación que la aqueja desde hace tiempo.

"Puedo evitar las redes, silenciar los comentarios, pero ¿cómo apago todo eso que ya leí? ¿Cómo se apagan las burlas de esos que detrás de una red social con total impunidad consiguieron que más de una vez concluya mi día sin poder mirarme al espejo?", comenzó su relato junto a un boomerang frente al espejo.

"Es un trabajo de un paso a la vez, el de conseguir abrazarse a uno mismo, pero es dar uno adelante y dos atrás cuando al costado del camino existen personas opinando, de mi, de aquella que no conocen pero les apareció en insta y de su vecina", continuó.

"Me pido perdón por haber creído que soy eso que dicen, me pido perdón por haberme puesto a llorar en cada cuestionamiento que alguien que no me conoce puso en observación, me pido perdón por no haberme defendido, por no haberme protegido", indicó.

"Entender que vivir y dejar vivir es cosa de grandeza, es virtud y lo contrario es miseria. Deseo que llegue el momento donde todos estemos lo bastantemente ocupados trabajando en nosotros mismos como para tener de tiempo de opinar sobre los demás. Sean felices, libres, vivan y dejen vivir", cerró su descargo.