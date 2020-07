Romina Malaspina arrancó su cumpleaños "sola pero feliz"

Romina Malaspina se encuentra de festejando sus 26 años y lo compartió con sus fanáticos en las redes sociales. Luego de mudarse a un departamento con una espectacular vista, subió una serie de historias a su cuenta de Instagram por su aniversario. Sus casi 2 millones de seguidores la vieron feliz pero sin nadie que la acompañara en la celebración.

"Arrancando mi cumpleaños sola pero feliz", escribió en la primera publicación. De fondo suena la canción "Where is the love" de The Black Eyed Peas.

Al parecer la revelación de Canal 26, que en el último tiempo ha estado en el ojo de la tormenta por sus controversiales looks, se encuentra en la búsqueda del amor.

Para comenzar el día de su natalicio la conductora eligió un outfit que resaltó su hermosa figura. En la pantalla chica vistió dos piezas en color negro increíbles: un top sin mangas y un pantalón.