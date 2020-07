"Juzgar en redes es más fácil", el contundente mensaje de Silvina Luna

View this post on Instagram

hoy cumplo 40 ud83dude4f y lo celebro! u2063 u2063u2063 Lo hermoso de llegar a esta edad, es que me permite ser mau0301s yo misma, tener mayor libertad, empoderamiento y me preocupo menos por lo que piensan los demau0301s.u2063 Mas allau0301 de la edad es un nuevo ciclo evolutivo.u2063 u2063u2063 Siento mau0301s libertad para perseguir desafiu0301os nuevos y ser mau0301s audaz. u2063 u2063u2063 Es verdad que los cambios en el cuerpo se empiezan a sentir, pero los afrentou0301 con valentiu0301a y con mi crecimiento espiritual, pude descubrir que con la edad tambieu0301n potencio mi capacidad de amar, sentir compasiou0301n, ser valiente, mostrarme mau0301s vulnerable y ser creativa.u2063 u2063u2063 Durante mucho tiempo a las mujeres se nos han dicho que una vez que alcanzaramos cierta edad ya perdimos oportunidades de obtener la gloria.u2063u2063 u2063u2063 Hoy muchas han demostrado valentiu0301a y resilencia para desafiar estas visiones. u2063 u2063 Cada vez mau0301s mujeres comienzan a vivir al mau0301ximo persiguiendo sus propios suenu0303os y deseos.u2063 u2063u2063 u2063 Nos han dicho a traveu0301s de los anu0303os que guardemos silencio, que no quedemos quietas, que estemos reprimidas y no brillemos.u2063u2063 u2063u2063 Hoy es el diu0301a para empezar a ser valientes! Tengas la edad que tengas! u2063 A brillar mi amor!!