Ivana Nadal cuestionó en redes: "Y vos quién sos..."

Ivana Nadal se encuentra muy activa en redes sociales. En las últimas semanas se ha dedicado a compartir reflexiones con sus más de dos millones y medio de seguidores. En varias ocasiones, éstas han generado gran revuelo mediático.

Hace algunos días habló sobre el dolor y la liberación y puso énfasis en lo necesario que es "soltar" para poder ser felices. Sus dichos fueron criticados y varios internautas dejaron de seguirla en redes.

Ahora, la modelo volvió recargada con otro video increpando a sus seguidores: "¿Y vos quién sos para decirme como ser feliz?"

"Una vez más, cuando me despierto me salen palabras que necesito decirles desde el fondo de mi corazón y decido prender la cámara y grabarme", escribió junto al video donde se la ve con un look de entre casa. "Busco dejarles herramientas que yo uso en mi vida y me ayudan a estar bien y feliz", enfatizó.

Finalmente agradeció el amor que recibe por su fanáticos día a día e indicó que para ella es un placer grabar los clips.