Desde su cama, Nicolás Vázquez conquistó corazones

View this post on Instagram

Lamento mucho darles esta noticia, pero dadas las circunstancias actuales de la pandemia, SE CANCELA LA GIRA DE u201cUNA SEMANA NADA Mu00c1Su00a8. HOY QUEREMOS CUIDARTE, MUY PRONTO NOS VOLVEREMOS A VER, desde ya muchas gracias por acompau00f1arnos siempre! ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fud83cudfadud83dude4fud83cudffc ACERCA DE LAS ENTRADAS: Aquellas personas que hayan comprado las entradas, podru00e1n solicitar el reembolso total del valor de las mismas, en la ticketera o boleteru00eda que fueron adquiridas. Para mu00e1s informaciu00f3n: IG @1semananadamas TW @1semananadamas www.unasemananadamastour.com