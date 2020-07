¡Sorpresa! La nueva experiencia en la vida de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro sorprendió a sus fanáticos este domingo al irrumpir en Instagram con un video. La actriz y cantante uruguaya abrió una nueva cuenta y mostró parte de la intimidad de su casa. Lo que más sorprendió a todos fue un pequeño detalle: lo subtituló en ruso.

¿Por qué a este idioma? Esto se debe a que la artista es una figura reconocida en el continente del norte. "Ya limpié, ya comí, ya leí… Volví a comer, volvía a limpiar, volví a leer… Y me pregunté, ¿qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instagram", comenzó su relato en el clip.

"Alegre y trabajadora", es como ella misma se describió en la red. En pocas horas ya cuenta con más de 132 mil seguidores y en sus historias aseguró que se siente como "una niña con juguete nuevo".

Varios famosos le dieron la bienvenida a la nueva internauta, entre ellos Facundo Arana, Lali Espósito, Benjamín Rojas, Joaquín Furriel.