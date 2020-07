Se filtraron 3 datos de Meghan Markle y sus diferencias con la reina Isabel II

A pesar de que su lanzamiento oficial es el 11 de agosto, el libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, ya empezó a generar contenido entre los internautas. la biografía no autorizada de Meghan Markle y el príncipe Harry ya se encuentran en boca de todos.

“El Duque y la Duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron en Finding Freedom. Este libro está basado en las experiencias propias de los autores como miembros de los cuerpos de la prensa real y su propia investigación independiente” explicó un vocero de Meghan Markle y el príncipe Harry.

El colgante de Meghan Markle que no gustó en palacio: en uno de sus paseos por Toronto, ciudad en la que vivía mientras rodaba la serie Suits, los fotógrafos captaron a Meghan con una fina cadena de oro en la que se leían las letras 'H' y 'M', lo que suponía prácticamente una confirmación del noviazgo. Los autores de la biografía que está a punto de ver la luz explican que desde palacio advirtieron a Meghan de que llevar un collar así solo servía para que los paparazzi tuvieran más interés y buscaran más fotografías y titulares. Ella entendió que se lo decían con buena intención, pero decidió afrontar las consecuencias y no dejar que eso le asustara.

Meghan no recibió el permiso de la Reina para llevar la tiara que quería en la boda real: en aquel momento se dijo que Meghan quería una tiara de esmeraldas del joyero real, pero que no recibió el visto bueno porque no se logró identificar el origen de la pieza. Hay que recordar que, en un mundo lleno de protocolo, se tiene que tener especial cuidado con la historia de cada una de las joyas y no faltar a la diplomacia al usarlas.

La escena de desprecio público de la reina Isabel II hacia Meghan Markle y el príncipe Harry que los convenció de renunciar a la familia real: en su mensaje navideño del 2019, la monarca británica omitió mostrar a los duques de Sussex en sus portaretrados, dejando en evidencia su enojo con la pareja.