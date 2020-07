El horóscopo de hoy: qué pasará con tu signo este sábado 25 de julio de 2020

Muchos acontecimientos transcendentales sucederán para muchos de los signos este sábado 25 de julio de 2020, por eso es fundamental estar atento al horóscopo.

ARIES

En el amor, te puedes un poco fatigoso con la llegada del fin de semana, no sabes por qué, pero lo que hasta ahora te agradaba este sábado te empieza disgustar. En el trabajo, Saturno te brindará una suerte excepcional, optimismo y una moderada ambición. En la salud, tu cuerpo te empieza a pedir vitamina A, si tu cabello está opaco y tus uñas quebradizas hazle caso a tu organismo

TAURO

En el amor, Venus, la diosa del amor, suscita la estabilidad y la lealtad. En el trabajo, quebrarás con todo aquello que te molesta, y te marcas el claro objetivo de despuntar. En la salud, algunas señales a tu alrededor te indicarán que debes levantar el pie del acelerador.

GÉMINIS

En el amor, la luna se encuentra en Libra y dotará tu día de una energía suave y simpática muy beneficiosa para el romance y los encuentros. En el trabajo, si eres de los que hoy deben cumplir con sus obligaciones te costará un gran esfuerzo comenzar a trabajar. En la salud, los astros señalan una buena energía que favorece a los hijos de Mercurio.

CÁNCER

En el amor, buen momento para las reconciliaciones. En el trabajo, se avecina una entrevista a la altura de tus exigencias actuales. En la salud, Marte te brindará un factor de dinamismo, aprovéchalo.

LEO

En el amor, si estás soltero recibirás una mala noticia. En el trabajo, tus obligaciones laborales no te dejarán disfrutar a pleno de este día. En la salud, la zona de tu cuello aloja mucho estrés, realiza un poco de ejercicio físico.

VIRGO

En el amor, tu pareja te reclamará gestos de amor y cariño. En el trabajo, una fecha extremadamente productiva para los profesionales de las artesanías. En la salud, tu ego no está pasando su mejor momento, deja de compararte con la gente de la televisión y las redes sociales.

LIBRA

En el amor, debes respetar la libertad de tu pareja. En el trabajo, son momentos difíciles para todos y especialmente para los del séptimo signo del zodiaco. En la salud, Te costará llegar entero a la noche, el cansancio domina tu cuerpo,

ESCORPIO

En el amor, hoy te sentirás vibrante y alegre con una extraña sensación de desapego que estimula la buena resolución de separaciones o romances frustrados. En el trabajo, la organización será la clave en este día. En la salud, si estás esperando resultados médicos, quédate tranquilo que se aproximan buenas noticias.

SAGITARIO

En el amor, sentimientos muy apasionados se aproximan. En el trabajo, tu labor profesional viene en ascenso no lo arruines. En la salud, aprovecha el tiempo para descansar y cargar energías.

CAPRICORNIO

En el amor, la luna se coloca en un punto de tensión para los hijos de Saturno, evita todo tipo de discusiones familiares. En el trabajo, Marte en Aries y Júpiter hacen su labor y aumentarán tus posibilidades de ganar en lo material pero también en fama y buena reputación. En la salud, escucha a los demás y abre tus pensamientos.

ACUARIO

En el amor, las cosas no son lo que parecen, amplia tu mirada de las cosas. En el trabajo, sigue por este camino tus frutos empiezan a dar recompensas. En la salud, debes realizar un cambio rotundo de alimentación.

PISCIS

En el amor, ya no tienes tiempo para tus cosas, debes delimitar la línea entres tus asuntos y el de todos.En el trabajo, no estás pasando por tu mejor momento. Tranquilo las cosas van a cambiar en un tiempo.En la salud, no dejes atrás el tema de la hidratación de tu organismo.