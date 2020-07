Salida romántica: los reyes Letizia y Felipe VI asistieron al cine

View this post on Instagram

Los Reyes esta noche en un cine en Madrid. Apoyo al sector de la distribuciu00f3n y exhibiciu00f3n cinematogru00e1fica, tal y como les seu00f1alaron durante el confinamiento en videoconferencia con la Federaciu00f3n de Distribuidores Cinematogru00e1ficos #FelipeVI #FelipeVIRey #ReyFelipeVI #KingFelipeVI #FelipeVIDeEspau00f1a #FelipeVIDeEspana #ReyFelipe #ReyDeEspau00f1a #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspau00f1ola #CasaRealDeEspau00f1a #MonarquiaEspau00f1ola #CasaReal #SpanishMonarchy #CasaBorbon #CasaBorbu00f3n #CasaDeBorbu00f3n #CasaDeBorbon #CoronaDeEspau00f1a #CoronaEspau00f1ola #ReinoDeEspau00f1a #Spain #Espau00f1a #instamoment #Letizia #ReinaLetizia #LetiziaDeEspau00f1a #LetiziaReina #QueenLetizia