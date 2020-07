¡Bellísima! Rocío Guirao Díaz hipnotizó a todos con su baile

View this post on Instagram

Hoy arranquu00e9 @rockcyclenow !! No saben lo que es, tienen que probarlo!! Si tenes bici fija en tu casa te lo super recomiendo, y si no tenes, tambiu00e9n x q tienen clases de funcional (RockFX)ud83dudd25 Probu00e1 su plataforma online que se llama RockIN. Ahi podes entrenar ambas modalidades en vivo y on demand! Tenes 15 du00edas gratis de prueba y con el codigo: ud83cudf1frociorocksud83cudf1f tenes 10% off en la compra del pack mensual. Probalo y despuu00e9s contame!!ud83dudeb4ud83cudffbu200du2640ufe0f