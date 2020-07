La selfie más peligrosa: salió a la luz la foto de la mujer que fue interceptada por un oso

En los últimos días se viralizó un video donde se ve a tres mujeres que son sorprendidas por un oso negro cuando estaban recorriendo el parque ecológico de Chipinque, perteneciente al estado mexicano de Nuevo León.

En el video que circuló con gran potencia sobretodo en la red social Twitter, se observa al animal aproximandose a una de las tres jovenes. El ozseno se para en dos patas y empieza a olfatear la nuca de la mujer. La chica mientras tanto mantuvo la calma y sacó su teléfono celular para tomarse una peligrosa "selfie".

La polémica imagen se filtró hace unas horas y se viralizó rápidamente, en la misma se puede observar a la chica con el gran mamífero de fondo. El Parque Ecologico Chipinque emitió un comunicado tras el imprudente suceso.

“En cuanto a los osos, vivimos en una comunidad donde con frecuencia hemos tenido mayores avistamientos de osos. Quiero recordarte que si observas un oso debes en primer lugar mantener la calma, no acercarte, no darle alimentos, retírate lentamente si hay presencia de un oso, no arrojes piedras ni objetos, a veces los osos van acompañados de sus crías, nunca te interpongas entre su cría y su madre" inició la entidad su mensaje.

"Muy importante: evita intentar fotografiarlo, y no dejes botes de basura sin tapa, si aprecias a un oso cerca de tu colonia o donde estés puedes llamar a Protección Civil del municipio" finalizó su recomendación José Dávalos Siller, secretario del Ayuntamiento sampetrino.