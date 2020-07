El horóscopo de HOY de todos los signos: martes 21 de julio de 2020

Muchos sucesos importantes sucederán para muchos de los signos este martes 21 de julio de 2020, por eso es fundamental estar atento al horóscopo. La Luna y Júpiter son grandes influyentes.

ARIES

En el amor, serás un apoyo total para tu compañero de vida. Procura estar cerca. Si quieres buscar pareja tendrás que ponerte manos a la obra y actuar de manera activa. En la salud, aprovecha tus horas libres en descansar, dedicarte a la lectura o salir con amigos. Relajarte un poco será de mucha ayuda. En el trabajo, eres un buen líder para los trabajos en equipo, sabrás cómo motivar a tus compañeros para llegar hasta el mismo objetivo y con éxito.

TAURO

En el amor, trata de ser más respetuoso con tus maneras, tus palabras y tus gestos. Tu mal humor podría lastimar a tus seres queridos. En la salud, podría dolerte la cabeza más de lo habitual. Procura relajarte un poco o recurrir a algunos analgésicos si es necesario. En el trabajo, aunque disfrutas gastando dinero, Mercurio te ayudará establecer una verdadera y eficiente gestión financiera. Aprovechala.

GÉMINIS

En el amor, por el paso de la luna en Leo, te resultará más fácil comunicarte. Muchas veces al conversar se vuelve fácil superar los dolores emocionales y sanarlos. En la salud, no dejes que los problemas te quiten la vitalidad que te caracteriza, piensa en positivo y verás renacer tu salud y la energía. En el trabajo, se te presentará un asunto complicado que deberás resolver. Es probable que debas consultar con otras personas el destino de un proyecto comercial o la venta de un inmueble de la familia.



CÁNCER

En el amor, saca la valentía que tienes en tu corazón. Hoy será un buen día para exponer todos tus miedos, tus traumas y tus complejos sin sentirte juzgado. En la salud, tu condición mejorará notablemente. Tu perdición serán los dulces, existe una tendencia nociva hacia una ingesta excesiva de calorías. En el trabajo, necesitarás actualizar en el ámbito de la tecnología, sino no conseguirás ascender. En tu economía particular, te hace falta una buena planificación.

LEO

En el amor, será un día perfecto para hacer alguna actividad aventurera con tu ser amado. Las cosas con tu pareja van a mejorar poco a poco y las sonrisas cómplices estarán presentes entre ambos todo el día. En la salud, el estar sentado muchas horas frente a tu portátil te producirá dolor lumbar. Procura hacer un poco de deporte o hacer ejercicios de relajación. En el trabajo, con Marte en Aire en tu zona 9 de la carta natal, crees que necesitas cambiar de aires y ampliar horizontes. Un viaje de trabajo te sentirá muy bien.

VIRGO

En el amor, ten cuidado con las rivalidades con tu pareja. Lo que empieza como una broma podría tornarse algo más serio. En la salud, si quieres llegar a ser un anciano que vive con calidad de vida no pienses tanto en pasar por el quirófano, y considera más adoptar un estilo de vida saludable. En el trabajo, vuelves a tener contacto con compañeros de tu anterior trabajo. No dudes en hacerle favores, el día de mañana podrías pedirles tú que te ayuden en lo laboral.

LIBRA

En el amor, la vida social será muy intensa y agradable. Pero recuerda que no dejas ir los amores del pasado, no dejarás entrar a los nuevos. En la salud, no descuides tu estómago. Principalmente evita comer apresuradamente y retira los alimentos pesados ​​de tu mesa. En el trabajo, es probable que una reunión te resulte muy tediosa, y te haga sentir que estás perdiendo el tiempo. Trata de gestionarlo mejor.

ESCORPIO

En el amor, la presencia de Venus en tu zona zodiacal de la intimidad y la sexualidad augura muy buenos encuentros amorosos de esos que tocan tu corazón. En la salud, si estás sufriendo alguna enfermedad o dolencia confía en las energías astrales. La luna en el signo de Leo te invita a refugiarte en el descanso del hogar. En el trabajo, llegan excelentes noticias para los nativos de tu signo respecto de la economía y las finanzas. Los astros se unen para beneficiarte.

SAGITARIO

En el amor, enfrentarás un día de muchas confusiones. En la salud, un problema de la vista puede llegar a aparecer en tu vida. En el trabajo, Júpiter transitará por el sector que representa las ganancias.

CAPRICORNIO

En el amor, la Luna en Leo en dócil crecimiento sale de la fase de nueva y se une a la energía solar dando a los nativos del signo de la cabra un nuevo amanecer en lo que refiere a su vida sexual y al compartir la intimidad. En la salud, la baja relación planetaria puede llevarte a sufrir golpes o lesiones producto de la tensión nerviosa que almacenas. En el trabajo, si te encuentras por por realizar alguna inversión o comprar un inmueble, escucha con mucha atención las sugerencias que te hacen personas con experiencia en el tema.

ACUARIO

En el amor, la positividad estará de tu lado y conocerás personas nuevas. Tu nivel de confianza aumentará tanto con la pareja, como con los parientes y amigos cercanos. En la salud, tu físico volverá a ser el protagonista. Debes tener cuidado de no agotarte con las actividades físicas, sobre todo tus huesos. En el trabajo, usa tu ingenio. Eso hará que las dificultades sean más livianas, para ti y tus compañeros.

PISCIS

En el amor, reinará el romanticismo gracias a la Luna en Leo. Los solteros se tomarán el día con positivismo, planteándose nuevas metas y objetivos en la vida sobre cuestiones personales. En la salud, la Luna en Leo te aportará energía, vitalidad y optimismo. Sin embargo, habrá algo en el ambiente que te produzca alergia. No olvides cuidarte. En el trabajo, tendrás ganas de apuntarte a algún curso. Eso nunca está de más en el ámbito profesional.