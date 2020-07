¡Sin piedad! Aníbal Pachano fue lapidario con sus dichos

Aníbal Pachano no se guardó nada y a través de una videollamada con el programa Jubilados TV habló sobre el difícil momento que está atravesando la industria del espectáculo.

El artista mostró su descontento con la Asociación Argentina de Actores, presidida por Alejandra Darín. "Ellos, en vez de buscarle la vuelta al protocolo para poder trabajar se dedican a hacerle sentir a los que trabajan que son unos chorros. La verdad es que no sé qué es lo que hacen más allá de sacarnos plata", lanzó.

"Los de la asociación te sacan dinero y si te vas de tu trabajo, quedás en la pampa y la vía", aseguró muy disconforme con el desempeño de la institución.

El papá de Sofía también se mostró furioso con los que salen a correr durante este contexto en Buenos Aires. "Me obligan a no salir, después no entiendo por qué hay que salir a correr, no me entra en la neurona", disparó.