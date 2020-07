Sin nada a la imaginación: Stepanhie Demner lució su bellísimo cuerpo

La modelo e influencer de 29 años, Stepahnie Demner protagonizó en los últimos días un nuevo episodio con los haters de las redes sociales. La novia del tenista Guido Pella fue acusada de pintarse los cuadraditos de la panza y ella no dudó en contestar.

"Este es un mensaje para los que me dijeron que me había pintado los abdominales. Cuando yo me siento y me paro, se me marcan los abdominales. Ahí están las rayitas. O sea, me acabo de levantar porque estaba sentada en la compu y ahí están. Pintado es un montón, supongo que también fue la luz, pero es ridículo" fue la tajante respuesta de Demner quien acompaño sus palabras remarcando la mencionada zona de su cuerpo.

Volviendo al nuevo posteo realizado por Stephanie Demner en su cuenta de Instagram personal, en esta se puede ver a la ex pareja del influecer Grego Rossello luciendo una bata abierta que demuestra su falta de ropa íntima.

El posteo de la futura esposa de Guido Pella cosechó 11 mil likes y más de 100 comentarios en tan solo 20 minutos.