Sebastián Yatra el más apuntado: las repercusiones de la nueva canción de Tini Stoessel

La cantante y actriz de 23 años, Tini Stoessel, estrenó este miércoles nueva canción y ya es todo un éxito. La producción musical realizada junto al cantante de trap, KHEA, ya superó las 5 millones de reproducciones en YouTube en tan solo dos días.

En medio del éxito muchos de los fans de Tini se acordaron de su ex pareja, el cantante colombiano Sebastián Yatra, fundamentando que la reciente canción tiene varias estrofas donde hay mensajes indirectos hacia él. Además, algunas otras partes se referirían a la actriz mexicana Danna Paola.

Alguien mas se hizo la peli de que la cancion de tini es por la de yatra y danna paola pero la saco un dia antes para que no sea tan obvio? No, obvio que soy la unica virga — uD83EuDD8B (@agusvillagra_) July 16, 2020

“Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo”, según sus fans haría alusión a Danna Paola, la señalada tercera en discordia en la ruptura.

"Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió” que le canta KHAE a Tini sería una dura indirecta para Yatra.

Yatra escuchando el tema nuevo de tini: pic.twitter.com/hc8JyvAR4d — Melisa (@MeliIngles) July 15, 2020

Por último, "Con ese beso que me diste, hey; todas las cosas que me hiciste, hey; las noches que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste" es otra frase que dejaría un halo de traición, a lo que los fans de Tini Stoessel relacionaron con el modo que se dio el fin de la pareja.