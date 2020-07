¡Diosa! Romina Malaspina enamoró con un vestido brillante escotadísimo

Romina Malaspina sigue dando de qué hablar con los outfit que elige para salir al aire por la pantalla chica. A pesar del revuelo mediático que originó su top traslúcido, ella día a día redobla la apuesta.

Sus más de dos millones de seguidores en Instagram quedan fascinados cada vez que la modelo comparte sus looks. Esto queda demostrado por el sinfín de halagos que se pueden leer en los comentarios de las publicaciones.

Recientemente confirmó estar en una relación abierta con alguien que no vive en Argentina, pero no quiso dar muchos detalles sobre su enamorado. Lo que si aclaró, fue que por la situación que estamos viviendo hace tiempo que no lo ve y no tiene certeza de cuándo será el próximo encuentro ya que ella hasta diciembre no podrá viajar por el contrato que tiene en Canal 26.

Hace horas, Romina les deseó los "buenos días" a sus fanáticos con un hermoso vestido violeta brillante que resaltó su preciosa figura.