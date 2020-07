Bellísima: en ropa interior Cathy Fulop maravilló a todos

View this post on Instagram

Hoy mi #tbt 30 septiembre 2019 quiero viajar de vuelta y sentirme libre a la hermosa tierra de Mendoza. Pasamos unos du00edas sou00f1ados en la bodega @casa.petrini que por cierto y que suerte, ya reabriu00f3 su restaurante u201cEnricou201d los su00e1bados y domingos al mediodu00eda! Maravilloso complejo en el Valle de Uco, #Mendoza con spa y un exclusivo hotel 5 estrellas. u00bfProbaron sus vinos? Los mejores mi gente! Roca Volcanica, el Tannat y el Rose esos son mis preferidos , altamente puntuados a nivel internacional! ud83dudc4fud83cudffbud83cudf77los que estan en zona no dejen de ir. Los que estamos mas lejos sou00f1emos con volver y mientras tanto degustamos los vinos desde casa!! Se les quiere!!! ud83eudd8bu2665ufe0f #mendoza #tupungato #hotelboutique #vinotanat #rocavolcu00e1nica #casapetrini #vinomalbec #viu00f1edos