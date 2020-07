Sin pantalón, Flor Peña dejó boquiabiertos a sus seguidores

View this post on Instagram

Buen lunes! ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0f Les quiero compartir un tip de belleza que estu00e1 buenu00edsimo! El Spray PROMOTER de @bioexeloficial. Te ayuda a disminuir la cau00edda de las pestau00f1as y cejas, fortaleciu00e9ndolas y deju00e1ndolas mu00e1s tupidas gracias a su acciu00f3n antioxidante ud83dudc41 Vas a sentir tambiu00e9n cu00f3mo humecta tus pu00e1rpados y el contorno de los ojos. Es ESPECTACULAR!!! Y lo genial es que lo podes usar con o sin maquillaje ud83dudc84 Y hasta 3 veces por du00eda!!! ud83dudcaa Te invito a que entres en @bioexeloficial y descubras todos los productos que tienen para vos. Van a amar u2764ufe0f