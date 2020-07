El horóscopo de HOY de los 12 signos: sábado 11 de julio de 2020

Muchos acontecimientos importantes sucederán para muchos de los signos este sábado 11 de julio de 2020, por eso es fundamental estar atento al horóscopo. Mercurio y Júpiter se encuentran retrogrados y la luna se acerca al elemento de fuego.

Aries

En el amor, no se recomienda aclarar cuestiones sentimentales ya que debido a Mercurio retrógrado, podrías entrar en discusiones y conflictos fácilmente. Es mejor dejar pasar el tiempo para debatir algunos temas. En la salud, sugerimos no esperar mucho y visitar el médico para prevenir enfermedades. Mejorar la alimentación y el régimen de vida será clave. En el ámbito laboral, hay que tratar de ser más paciente y no actuar de manera impulsiva. Neptuno retrógrado podría desenfocarte de tu trabajo y será vital extremar la atención.

Tauro

En el ámbito sentimental, se recomienda recordar lo que te enamoró de tu pareja y recobrar la pasión. Eso que viene molestándote de tu pareja, se comenzará a ir. Es importante buscar en la felicidad en ti mismo y no en quienes te rodean. En la salud, el tránsito de Urano en tu signo ayudará a aliviarte tus dolores de estómago e intestinos. En el trabajo, la motivación será la clave para romper la rutina laboral y aumentar la iniciativa. Dejarás de estar atareado y encontrarás algo que realmente te gusta hacer.

Géminis

Este sábado, vas a descubrir el amor en quien menos pensabas. Tus sentimientos van a ir en una dirección diferente y con Venus directamente en tu signo, se abrirán sorpresas agradables que serán de tu gusto. En la salud, se recomienda estar muy atentos a los alimentos que ingerimos. No debemos comer irracionalmente ya que podrías tener problemas en tu sistema digestivo. Tu vida laboral está bien encaminada, pero recuerda que tu Mercurio está retrógrado y debes ser muy cauto al momento de firmar contratos o documentos de importancia.

Cáncer

Buenas noticias en el amor. Finalmente se te va a dar eso que tanto esperabas. La persona que creías imposible, ahora comenzará a captar tu atención. Seguir tu intuición será fundamental para dar en el clavo. En la salud, si los problemas respiratorios como las alergias son tu gran afección, evita hacer la limpieza de la casa por este sábado y no inhales desinfectantes fuertes como el amoníaco o el cloro. En el trabajo, Mercurio retrógrado recomienda evitar las malas interpretaciones. Los chismes y rumores de pasillo no son un buen camino. Si tienes que hacer trabajos que otros no hicieron bien, pide hablar con las autoridades y todo se aclarará más fácil.

Leo

En el amor, tienes a Mercurio retrógrado por lo que se recomienda ir despacio y no dar mensajes mal entendidos. Sin embargo, si te encuentras iniciando una relación sentimental, felicitaciones porque llega un compromiso serio y estable a tu vida. En la salud, tu cuerpo te está dando señales. Esas molestias que sienten son estrés y tu cuerpo pidiéndote un respiro. El esparcimiento y la recreación serán fundamental para cuidar tu cuerpo y tu mente. En el ámbito laboral, pueda que te sientas ajetreado por un nuevo ritmo. Probablemente tengas que enfrentarte a un cambio de sistema o una nueva tecnología en el trabajo, pero sabrás adaptarte y surfear las complicaciones.

Virgo

Aunque a veces cueste, unas disculpas sinceras pueden remendar el peor de los daños. En el amor, Mercurio retrógrado hará que te cueste pedir perdón pero admitir que te equivocaste será vital para seguir en carrera. En cuestión de salud, la parte mental es fundamental. Este sábado comenzarás el día con mucha energía. Quizás quieras limpiar la casa o desechar cosas que no usas. Aprovecha el impulso. En el ámbito laboral, quizás sea cuestión de animarse y dejar de hacer aquello que haces solo por una cuestión económica. Convertir tu hobby en una actividad que te dé dinero adicional te hará la vida mucho más fácil.

Libra

En el amor te encuentras en un buen momento sentimental, ya que Mercurio se encuentra retrógrado. No pierdas tiempo discutiendo, sigue tus propias corazonadas. En cuanto a la salud, ya quedó en el pasado aquellos problemas y te encuentras en un mejor estado. Por último, en el trabajo recibirás un grato reconocimiento por parte de tus superiores o colegas, sigue por el camino del progreso laboral.

Escorpio

En lo sentimental deberás aclarar tus ideas para no tomar malas decisiones, priorizar la pareja ante todo o poner un freno a la misma. En la salud, tomate un descanso y haz algo que te guste realmente, el estrés es un enemigo difícil. Por último, en lo laboral mantén la calma y no dejes tu trabajo sin pensarlo con calma, aprovecha que tienes a Mercurio retrógrado en un signo de agua afín al tuyo.

Sagitario

En el amor está lo más jugoso, tu regente Júpiter está cambiando de manera impactante, eso significa que volverán viejos amores y es tiempo de terminar una relación que no va a ningún lado. En la salud te dominará la ansiedad y te sentirás algo agobiado, realiza alguna caminata o ejercicio. El trabajo te perseguirá en este día, trata de no explotar de angustia.

Capricornio

En el amor el movimiento de la luna al elemento fuego y la energía retrógrada de Mercurio en el elemento agua complicarán cualquier tipo de situación de preguntas e insinuaciones, evita cualquier actitud que te haga quedar como celoso. Salud, leve mejoría para aquellos que sufren problemas de raíz endocrina o glándulas tiroides. En el trabajo se acercan nuevos rumbos laborales, abre tus sentidos y mantente alerta a las oportunidades.

Acuario

En el amor, la pasión estará a flor de piel. Una noche romántica y muy íntima será parte de tu fin de semana. No la desaproveches. En la salud, será muy importante cuidar tus impulsos. A veces ser paciente y voluntarioso puede costarte pero será indispensable para cuidar tu sistema nervioso. En tu trabajo, debes estar atento a tus corazonadas. Serán tus propios pensamientos e intuiciones las que te ayudarán a pasar momentos difíciles.

Piscis

En el amor, la confianza es uno de los pilares fundamentales. Intenta no estar motivado por tus inquietudes y deja de suponer infidelidades donde no existen. La persona que tienes al lado te ama tanto como tú a ella. En la salud, prioriza la relajación mental. Los ejercicios como el yoga, la meditación, masajes y tratamientos médicos alternativos influirán positivamente en tu vida. En el ámbito del trabajo, es un momento propicio para comenzar a ser un poco más independiente y lanzarte freelance. Tus ideas frescas y originales harán generar dinero de manera muy fluida.