Age of Empires II: la estrategia clave para jugar como un Pro

Para los que no conocen el Age of Empires es un videojuego de estrategia en tiempo real para computadoras personales desarrollado en un principio por Ensemble Studios y posteriormente por Skybox (su remasterizador), y distribuido por Microsof Games.

Al igual que el Counter Strike 1.6 y el PC Fútbol 6.0, el Age of Empires II vive una nueva “epoca de oro” a más de 20 años de su lanzamiento. Aquí te compartimos un técnica clave para mejorar tu performance en este juego y no pasar papelones con tus amigos gamers. El videoblogger Mario Ovalle compartió un importante tutorial en su canal de YouTube para poder mejorar tu técnica para pasar de edad en el Age of Empires II. Así que saca lápiz y papel y empieza a anotar para jugar al nivel de un Pro.

Por si no encontraste para anotar, te dejamos la lista de funciones para cada uno de los aldeanos para pasar de la alta edad media hasta edad de los castillos en 13: 40 minutos y con 30 aldeanos. Importante aclaración que hace Mario Ovalle no utilizar esta técnica en mapa estilo Arabia.

el aldeano 1 al 6 enviar a ovejas, del 7 al 10 a la madera, el 11 va por el primer jabalí. El número 12 hace una casa, el 13 crea un molino, el 14 va a los arbustos, el 15 va por el segundo jabalí, y el 16 lo dejamos para recoger el alimento del jabalí. El 17 hace dos casas más. Luego el 18 va a los arbustos, el 19 se queda recolectando alimento en el jabalí y del 20 al 24 van a la madera, del 25 al 30 al oro. Aclaración final el scout no lo hemos contado y algunos detalles tienes que prestar atención al video de YouTube.