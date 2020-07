El gran cambio de Flor Vigna que llamó la atención de sus seguidores

View this post on Instagram

Cuando tu cuerpo no quiere saber nada con entrenar. ud83dude02 Estoy tratando de escucharme mau0301s y se los quiero compartir por si alguno le copa. Me gusta el deporte y me gusta entrenar pero uu0301ltimamente no me era genuino. Estaba necesitando otras formas. Me permitiu0301 no contradecir mi energiu0301a y la actividad empezou0301 a nacer fuerte, pero no era como yo pretendiu0301a. No teniu0301a nada que ver con el meu0301todo de otros , o con lo que exigiu0301a mi cabeza que teniu0301a que hacer para acercarme al 10 de la u201cproductividadu201d. Pare y ahiu0301 sucediou0301 algo interno,que necesitaba ser escuchado . Necesitaba parar mi exigencia y conectarme con mis preguntas y asiu0301 con mis respuestas. De repente sin esfuerzo puse muu0301sica al palo y empeceu0301 a bailar , el cuerpo me lo pidiou0301 , ya no era yo la que lo exigiu0301a , sino la que lo escuchaba .Que sabios podemos ser si nos tomamos el tiempo y que pelotuda soy cuando quiero ser Wonder Woman y poder con todo sin tenerme un poquito de piedad. Ojalau0301 le sirva alguien sino perdou0301n por hacerte leer hasta acau0301 jaja u2665ufe0f Abrazo y porfi escuu0301chense mucho u2728