Orgullosa: Flor de la V y un mensaje para sus seguidores

Esa frase define su vida, carrera y lucha un gran ejemplo a seguir. @rupaulofficial Una Drag Queen icono del colectivo LGBTIQ , Referente, Activista y Conductor. Su programa @rupaulsdragrace se convirtiu00f3 en uno de los u00e9xitos mu00e1s grandes de la TV Americana con mu00e1s de 12 au00f1os de u00e9xito. En el mes del orgullo, GRACIAS!!!