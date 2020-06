No afloja: Mica Viciconte continúa con su entrenamiento en casa

View this post on Instagram

La cuarentena sigue y por acu00e1 el entrenamiento no afloja! Una nueva rutina que adoptu00e9 es higienizar mis manos y elementos antes y despuu00e9s de entrenar. Estoy usando el nuevo alcohol en spray de @rexona.arg , que ademu00e1s viene en aerosol y en gel y me super funciona porque no me reseca las manos. CLAVE! Ustedes u00bfquu00e9 nuevos hu00e1bitos incorporaron esta cuarentena? #Agarru00e1Confianza #AlcoholenSpray #AlcoholenAerosol #AlcoholEnGel