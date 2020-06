La tierna foto de Gime Accardi con la que enamoró a todos

View this post on Instagram

hoy cumplu00ed 35 au00f1os en el medio de una pandemia, encerrada en casa hace 73 du00edas (su00f3lo salu00ed 8 veces a comprar comida y a la farmacia) y debo decir que contra todo pronu00f3stico, fue un cumple genial, lleno de videos editados, videollamadas, mensajes hermosos, tortas hechas por vecinxs, comida que mandaron amigos, fue un du00eda soleado primaveral y tuve la suerte de pisar descalza el pasto de mi jardu00edn. su00f3lo puedo agradecer la vida que tuve en estos 35 au00f1os, fue y es maravillosa. llena de amor, alegru00edas, risas, amigxs, bailes, festejos, brindis, llantos, viajes, carcajadas a montones y dolores profundos, de todo aprendu00ed y aprendo. GRACIAS! GRACIAS. y gracias a ustedes por sus mensajes hermosos, a veces me da vergu00fcenza recibir tanto amor de quienes no me conocen en la vida real (como me gusta decir a mi) pero bienvenido sea, porque si no hay amor...que no haya nada! ud83eudddaud83cudffcu200du2640ufe0fud83dude4cud83cudffcud83dudcabud83dudc95