En la espera: los estudios que definirán la vida de Federico Bal

View this post on Instagram

Pasaron diez du00edas, desde que me dieron la noticia de mi enfermedad y que se los contu00e9 a ustedes. Lo hice porque yo siempre me abru00ed y fui de frente con todo, y me parecu00eda que tenu00eda un buen mensaje para dar, de prevenciu00f3n y cuidado de nuestra salud. Ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes de apoyo, amor y agradecimiento que recibo diariamente del pu00fablico, seguidores, colegas, y amigos. Me puse al tanto de muchas historias de gente joven que pasan por lo mismo que yo, y que no presentaron previamente su00edntomas algunos. Asu00ed que vuelvo a reafirmar que es sumamente importante hacerse estudios, de todo tipo! Y no por ser joven, y estar sano estu00e1s sin necesidad de hacu00e9rtelos. Haceme caso. En estos diez du00edas paso de todo. El mundo se convirtiu00f3 en una peli de apocalipsis, al estilo de George Romero. Nuestro pau00eds resiste, y nuestro presidente nos pide sabiamente que nos quedemos en cuarentena, asu00ed que aquu00ed estoy, como todos ustedes en mi casa y con cuidados extremos por mi condiciu00f3n de riesgo. Por primera vez empiezo a sentir que estamos haciendo las cosas bien como pau00eds, y estamos aprendiendo de los errores de los demu00e1s pau00edses donde el virus creciu00f3. Asu00ed que respeta esta cuarentena, no es chiste. Mientras tanto yo fui recibiendo todo tipo de consejos religiosos (soy ateo), terapias alternativas (creo en la medicina y en la ciencia) que me hicieron dudar, pensar y hasta replantearme mi forma de ver la vida. No cabe duda que no voy a dejar de hacer mi tratamiento de rayos y quimioterapia que comienzo el miu00e9rcoles proximo, pero esta enfermedad me hizo por lo menos abrir esas puertas a lo desconocido que tan cerradas las tenu00eda. Tal vez por mi educaciu00f3n, mi forma de vivir, mi personalidad. Pero hoy quiero contarles por todo lo que estoy atravezando ya que siento que puede abrir los ojos y ayudar a mucha gente. Se que dije que me alejaru00eda de las redes. Tuve que hacerlo, sentu00ed la necesidad de sanar y desintoxicarme de este medio que tan hostil puede volverse contra la gente popular. Mientras yo estaba realizu00e1ndome decenas de estudios para finalmente saber mi panorama de salud, un grupo de pibes desde las redes inventaron que yo tenu00eda coronavirus, preocupando a mi (cont)